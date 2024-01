Rovereto: autista picchiato da un gruppo di giovani

giovedì, 4 gennaio 2024

Rovereto (Trento) – Autista picchiato da un gruppo di giovani in via Manzoni a Rovereto. Motivo: si sarebbe fermato alcuni istanti davanti ad un cancello e avrebbe urtato una vettura parcheggiata.

L’automobilista è stato colpito dal gruppo di giovani con calci e pugni, che successivamente hanno fatto perdere le loro tracce. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 Trentino Emergenza che ha prestato le prime cure all’automobilista che è stato poi trasportato all’ospedale della Città della Quercia. Sono in corso indagini delle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto.