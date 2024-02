Roveré della Luna: borseggiatori seriali arrestati dai carabinieri

giovedì, 8 febbraio 2024

Roverè della Luna (Trento) – I militari della Stazione di Roverè della Luna hanno arrestato, al termine di attività investigativa, un uomo di 38 anni, pregiudicato, ed una donna di 35 anni, anch’essa già nota alle forze dell’ordine, entrambi residenti nel capoluogo trentino, in quanto destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per una serie di furti condotti ai danni dei clienti di alcuni supermercati della zona, nonché per il relativo indebito utilizzo delle carte di credito che, in qualche occasione, avevano avuto modo di sottrarre.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, i due, nel periodo tra marzo ed ottobre 2022, avrebbero portato a termine diversi borseggi ai clienti di supermercati situati tra Civezzano, Pergine Valsugana e Mezzolombardo, sottraendo loro – in un momento di distrazione – i portafogli custoditi in borse o zaini. I due, inoltre, in alcune circostanze non si sarebbero accontentati del denaro trovato a seguito del furto, ma avrebbero anche utilizzato le carte di credito (ed il relativo codice) contenute nei portafogli sottratti al fine di effettuare ulteriori prelievi di contanti o gli acquisti più disparati: si pensi, ad esempio, che in una occasione avrebbero speso ben 1200 euro in soli “gratta e vinci”.

Le articolate indagini condotte dai militari di Roverè della Luna, anche dall’esecuzione di una perquisizione domiciliare, hanno permesso di appurare le responsabilità in capo ai due soggetti, i quali sono stati destinatari della misura cautelare emessa ultimamente dall’autorità giudiziaria di Trento ed eseguita dai carabinieri.

I carabinieri ricordano la necessità di tenere sempre sotto controllo, soprattutto nei luoghi pubblici ed in aree affollate, i propri effetti personali quali portafogli e telefono cellulare, ricordando di chiudere sempre bene le borse in cui dovessero essere contenuti ed evitando di lasciare queste incustodite, anche se solo per pochi istanti; infine è opportuno evitare nel modo più assoluto di conservare nel proprio portafogli gli eventuali codici segreti delle proprie carte di credito.