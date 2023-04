Rottura tubazione centrale idroelettrica e crollo muro ad Ardesio: gli interventi

mercoledì, 5 aprile 2023

Ardesio (Bergamo) – Proseguono gli interventi della Protezione civile di Regione Lombardia, con il supporto del personale dell’Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, del volontariato di Protezione civile, insieme al Comune di Ardesio, alla Provincia, ai Vigili del fuoco e ai tecnici di Enel Green Power per l’emergenza provocata dal cedimento del muro di contenimento del canale di adduzione della centrale idroelettrica di Ludrigno, nel Comune di Ardesio (Bergamo).

I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, della Centrale di Bergamo, i SAF e i Fluviali sono intervenuti per la rottura di una tubazione di un invaso per la produzione di energia elettrica. L’acqua ha coinvolto le strade ed alcune abitazioni. Sette nuclei abitativi sono stati sgombrati e durante la giornata i vigili del fuoco stanno effettuando il controllo degli edifici e procederanno con la bonifica e la messa in sicurezza delle zone coinvolte.

“La Protezione civile si è attivata immediatamente – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – coordinando gli interventi necessari per il contenimento dei danni, la verifica dell’agibilità delle abitazioni e il ripristino della viabilità. Attualmente ci sono 20 volontari di Protezione civile della Croce Blu di Gromo impegnati con 6 mezzi per rendere nuovamente agibili le abitazioni, travolte dall’acqua e dal fango, delle 6 persone sfollate a valle del canale”.

“Per quanto riguarda il ripristino della strada comunale investita dalla frana – conclude La Russa – che ha portato all’isolamento di 71 persone in tre frazioni, contiamo nel suo ripristino in circa una decina di giorni nonostante le caratteristiche non facili del terreno. Nel frattempo, sono stati resi accessibili un sentiero per il transito pedonale e una strada agro-silvo-pastorale percorribile dai mezzi di emergenza, in modo da garantire una viabilità alternativa”.