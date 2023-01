Rompe finestra della facoltà di giurisprudenza di Trento: arrestato

lunedì, 9 gennaio 2023

Trento – Rompe una finestra e si introduce nella facoltà di giurisprudenza di Trento: arrestato dai carabinieri.

Nel corso della nottata, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto per danneggiamento aggravato e invasione di edificio pubblico, un 40enne trentino, noto alle forze dell’ordine.

Questi, infatti, poco prima aveva infranto una vetrata della locale facoltà di Giurisprudenza per poi furtivamente introdursi nella struttura, con l’intento – ancora da chiarire – o di effettuare un furto oppure, semplicemente, di passare il resto della nottata “al caldo”.

La scena, tuttavia, non è passata inosservata ad un residente della zona che ha allertato il numero unico di emergenza “112”: nel giro di pochissimi minuti è così giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha individuato l’uomo ancora all’interno degli uffici dell’Università: alla vista dei militari il soggetto ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato immediatamente raggiunto ed arrestato.