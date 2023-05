Riva del Garda, vigili del fuoco salvano anatroccoli in un tombino

domenica, 14 maggio 2023

Riva del Garda – Quale miglior modo per festeggiare la festa della mamma se non aiutando mamma anatra a soccorre i suoi piccoli anatroccoli caduti in un tombino.

Un passante visto e udito il volatile starnazzare con forza in corrispondenza di un pesante tombino lungo la 45 bis all’altezza della centrale elettrica di Riva del Garda ha chiamato il 112 segnalando il fatto.

I pompieri arrivati sul posto hanno trovato una spessa grata in ghisa e a circa un metro e mezzo di profondità gli anatroccoli intrappolati.

Con l’ingegno che spesso contraddistingue i vigili del fuoco, questi ultimi hanno sollevato la pesante griglia e si sono calati per il recupero. Poco dopo sono stati liberati nelle acque prospicenti e sono stati nuovamente accolti sotto la Reale ala materna.

L’intervento è durato circa un’ora e ha impegnato il polisoccorso e un mezzo di supporto.