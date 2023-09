Riva del Garda: turista tedesco annega davanti a spiaggia Sabbioni

sabato, 16 settembre 2023

Riva del Garda (Trento) – Tragedia alla spiaggia Sabbioni di Riva del Garda (Trento). Nel pomeriggio è scattata l’allarme per un turista tedesco di 81 anni dopo un tuffo nel Garda.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con quattro soccorritori acquatici con moto d’acqua e mezzo terrestre, mezzo per trasporto equipe sanitaria per un totale di nove vigili. Arrivati sul posto i vigili abilitati al soccorso acquatico hanno avviato la ricerca a pettine del disperso e con l’aiuto della moto d’acqua per mantenere la linea di ricerca.

Nonostante la scarsa visibilità dell’acqua – circa 2/3 metri – è stato individuato e recuperato il corpo a circa sei metri di profondità a una distanza di circa 40 metri dalla riva (nella foto credit vigili del fuoco di Riva del Garda).

E’ stato subito trasportato con tecniche di salvamento a riva dove i vigili del fuoco iniziavano le manovre di RCP (rianimazione cardiopolmonare) fino all’arrivo dell’ambulanza CRI e successivamente dell’elisoccorso, il cui medico constatava il decesso. La vittima risulta un turista tedesco di 81 anni.