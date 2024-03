sabato, 9 marzo 2024

Riva del Garda (Treento) – Tre massi di dimensioni importanti caduti sulla sede stradale nella notte lungo la statale 45 bis Gardesana Occidentale, all’imbocco nord galleria Casagranda nei pressi del bivio con il sentiero Ponale.

E’ in corso l’intervento vigili del fuoco di Riva del Garda in corso, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i tecnici del Servizio Gestione Strade PAT. Foto @VVF Riva del Garda.