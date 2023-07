Riva del Garda: soccorso un ragazzo ferito in acqua con il windsurf

martedì, 11 luglio 2023

Riva del Garda (Trento) – Soccorso un ragazzo di 16 anni ferito in acqua con un windsurf nelle vicinanze della “casa della trota” a Riva del Garda (Trento). Il ragazzo ha riportato la frattura alla spalla.

Dalla caserma dei vigili del fuoco di Riva del Garda è stato attivato il gommone di salvataggio, con due soccorritori acquatici, che ha recuperato il ragazzo e i vigili del fuoco hanno provveduto insieme al personale di Fraglia Vela Riva a prestare le prime cure, poi è stato preso in cura dall’infermiere d’urgenza. Successivamente è stato evacuato e adagiato sul pontile e trasferito in Pronto soccorso di Arco. Sul posto era presente per i rilievi di rito la Squadra Nautica della Polizia di Stato. Foto @VVF Riva del Garda.