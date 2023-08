Riva del Garda: recuperati dal lago più di 375 metri cubi di legname

lunedì, 28 agosto 2023

Riva del Garda (Trento) – Una giornata di gran lavoro dei vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento), che hanno recuperato finora 375 metri cubi di legname, circa 15 autocarri, trascinati nel lago dall’ondata di maltempo. Detriti galleggianti spinti dalla forte corrente e vento creatisi alla foce: la raccomandazione è prestare massima prudenza durante la navigazione.

Il gravoso intervento eseguito dai volontari dei vigili del fuoco rivani ha come obiettivo il ripristino in tempi rapidi delle spiagge e degli spazi d’acqua utili a tutte le attività economiche e sportive che si affacciano sul lago. L’intervento che ha avuto inizio oggi, alle 5:30, si protrarrà fino a sera per poi riprendere, se ci sarà la necessità, domattina.