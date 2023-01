sabato, 7 gennaio 2023

Riva del Garda – Incidente stradale in viale dei Tigli a Riva del Garda all’alba. Un autocarro adibito alla raccolta dei rifiuti è stato centrato da un’autovettura durante le operazioni di sollevamento del cassonetto. L’operatore che fortunatamente si trovava ai comandi idraulici lato marciapiede è rimasto incolume. Il conducente è stato trasferito in ospedale ad Arco. Presenti i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Riva del Garda (foto @VVF Riva del Garda).