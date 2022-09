Riva del Garda, giovane denunciato per detenzione di droga

martedì, 27 settembre 2022

Riva del Garda (Trento) – Azione congiunta della Polizia di Stato e del Corpo Forestale della Provincia di Trento, per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori del Commissariato di Polizia di Stato di Riva del Garda (Trento) e gli agenti del Corpo Forestale hanno denunciato in stato di libertà un trentino, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì scorso, infatti, gli agenti della Forestale, nell’ambito dei sopralluoghi in Alto Garda volti ad individuare coltivazioni illegali di stupefacenti notavano nel comune di Riva del Garda, sul versante montuoso di Cima Rocchetta, due piante coltivate in un vaso di circa 1,5 metri con infiorescenze e protette da una rete metallica e filo spinato.

Per tale motivo venivano posizionate delle fototrappole che catturavano l’immagine di un uomo che verso le 17.30, prima potava le piante e poi riponeva i rami in uno zaino.

Gli Agenti appostati nei pressi riuscivano a seguire l’uomo lungo i sentieri fino a Riva del Garda, dove veniva fermato da una volante.

Recuperato lo stupefacente dallo zaino ne seguiva la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, durante la quale veniva sequestrata sostanza stupefacente, già essiccata, alcune piante ed una piccola serra da interni con le lampade utilizzate per la coltivazione della cannabis.

Il rinvenimento delle sostanze e le modalità di conservazione non escludono che l’uomo potesse commerciare il prodotto della coltivazione ad altre persone e per tale motivo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.