Riva del Garda, frana alla Rocchetta: da venerdì 15 marzo riapre la Gardesana

martedì, 12 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Sarà riaperta da venerdì 15 marzo la strada che collega Riva e Limone. Lo hanno detto i tecnici della Provincia in una riunione, alla presenza dei sindaci di Riva del Garda Cristina Santi e di Limone sul Garda Antonio Martinelli, del presidente della Comunità Alto Garda e Ledro, Claudio Mimiola e presieduta dal dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano.

Nelle prossime settimane la statale 45 bis vedrà poi due chiusure temporanee per effettuare le demolizioni con esplosivo dei massi presenti nell’impluvio e per le conseguenti verifiche, o in caso di allerte meteo. Con i sindaci è stata condivisa la necessità di effettuare tali chiusure nel corso della settimana e non nel weekend, durante la mattinata e solo dopo il passaggio degli studenti e dei lavoratori. Tali chiusure saranno comunicate per tempo ai cittadini.

“Da Vaia fino a questi giorni recenti – commenta il presidente della Provincia Maurizio Fugatti – il tema della sicurezza del territorio ha assunto una priorità più marcata e l’impegno dell’Amministrazione provinciale è diventato via via più intenso. Possiamo contare fortunatamente su due fattori: il fatto di avere continuato ad investire nel tempo sui presidi territoriali, ma anche di poter disporre di professionalità d’eccellenza e su una rete di volontariato alla quale va ancora una volta il nostro ringraziamento”.

Venerdì scorso il distacco che ha fatto piombare grossi massi sulla carreggiata antistante la galleria Casagranda. La Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il Comune di Riva del Garda, i Vigili del Fuoco, il Servizio Geologico, il Servizio Gestione Strade e la ditta esecutrice MA.RI. S.r.l. , ha avviato una serie di interventi mirati a mitigare i rischi e ripristinare la sicurezza nella zona colpita dalla frana nella zona della Rocchetta.

Interventi di sicurezza e ripristino: piano di azione e tempistiche per la riapertura del 15 marzo. Grazie agli sforzi congiunti dei vari enti e servizi coinvolti, sono stati programmati i seguenti interventi: disgaggi e pulizia preliminare. Da ieri, lunedì 11 marzo, e fino al 14 marzo, sono in fase di esecuzione disgaggi sulla zona di distacco della frana e una prima parziale pulizia del versante lungo l’impluvio percorso dai massi di crollati; rinforzo e messa in sicurezza parete rocciosa. Si procederà con l’installazione di una rete metallica zincata sulla parete rocciosa a monte della zona di distacco. Saranno impiegate anche funi metalliche ancorate alla roccia per rinforzare punti critici. La superficie interessata sarà di circa 600 mq e barriere provvisorie di protezione. Saranno posizionate delle barriere provvisorie per consentire la riapertura in sicurezza della statale 45 bis.

Le fasi successive, brillamenti di massi instabili

A partire dal 15 marzo e per la settimana dal 18 marzo al 22 marzo, verranno eseguiti gli interventi per la frantumazione e la rimozione e/o messa in sicurezza di un primo gruppo di massi instabili lungo il canale di scorrimento della frana. I massi saranno preventivamente forati e quindi fatti brillare con esplosivo. Nella settimana dal 22 marzo al 29 marzo, sarà effettuato analogo intervento di brillamento e messa in sicurezza su un secondo gruppo di massi. Nei giorni successivi saranno posizionate delle nuove barriere paramassi per prevenire mobilizzazioni future. In occasione dei due brillamenti, per ragioni di sicurezza, si procederà per qualche ora alla chiusura della statale 45 bis che sarà riaperta al traffico appena accertate le necessarie condizioni di sicurezza.

Corse supplementari Navigarda

Confermata, fino a venerdì 15 marzo compreso, l’attivazione di corse supplementari della Navigarda per consentire i collegamenti via lago con Limone. Si ricorda che sono operative due corse in più: una al mattino (partenza da Riva del Garda alle 6.20, e arrivo a Limone alle 7, ripartenza alle 7.10, quindi arrivo a Riva del Garda alle 7.50) e una al pomeriggio (partenza da Riva del Garda alle 17.50 e arrivo a Limone alle 18.30, quindi ripartenza alle 18.40 e arrivo di nuovo a Riva del Garda alle 19.30).