Ritrovato senza vita Riccardo Pelamatti, pensionato di Darfo

giovedì, 1 giugno 2023

Esine (Brescia) – Ritrovato senza vita il corpo di Riccardo Pelamatti, pensionato, 70 anni, residente a Montecchio di Darfo Boario. Uscito di casa dopo l’ora di pranzo, come sovente faceva, per andare a riprendere il nipotino all’uscita da scuola, ma non è mai arrivato all’istituto, così è stato lanciato l’allarme.

Si sono messe in moto le ricerche, le squadre dei soccorritori hanno perlustrando i sentieri, impegnanti il Soccorso Alpino V Delegazione Bresciana, Stazione di Breno, Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco di Darfo. Il corpo è stato individuato in un dirupo. La centrale ha attivato l’elisoccorso, sul posto è arrivato il mezzo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza – decollato da Bergamo. Sono scesi con il verricello il tecnico di elisoccorso del Cnsas e il medico, che ha constatato il decesso. Il corpo è stato trasportato a valle, al centro operativo di Esine. Riccardo Pelamatti, fratello di Renato ex assessore di Darfo, secondo una prima ricostruzione sarebbe scivolato sul sentiero vicino al Resio. Grande il cordoglio a Darfo dove Riccardo Pelamatti era molto conosciuto.