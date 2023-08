Ritrovato il ragazzo disperso sulle montagne della Valle Camonica

martedì, 15 agosto 2023

Breno (Brescia) – Ritrovato illeso il ragazzo disperso da ieri sera sulle montagne della Media Valle Camonica. I tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana, sono stati attivati ieri poco prima delle 22 da un escursionista. Lui e un amico erano partiti da Bazena ma poi lungo il tragitto si erano divisi: uno si era fermato per riposare, l’altro invece ha proseguito fino al rifugio Maria e Franco. Non vedendolo arrivare, si è preoccupato e ha chiesto aiuto.

L’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto un sorvolo in zona e ha portato in quota le squadre territoriali. I soccorritori hanno perlustrato il sentiero numero 1, dal Passo Brescia al Lago della Vacca. Lungo il tragitto hanno trovato l’altro escursionista, che aveva trovato un riparo e si era fermato per la notte. All’alba le squadre sono state recuperate dall’elicottero e portate a valle.