Rissa tra tifosi a Villa di Tirano, Daspo a ultras della Sampdoria

Sondrio – Altri Daspo a ultras della Sampdoria e del Como. Il questore di Sondrio ha emesso quattro provvedimenti di Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di tifosi sampdoriani, denunciati per rissa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere commessi in occasione del grave episodio di violenza avvenuto il 16 luglio scorso nel comune di Villa di Tirano (Sondrio) tra le tifoserie delle società calcistiche “Como 1907” e “U.C. Sampdoria”.

Sempre per gli stessi fatti, erano stati già identificati e denunciati altri quattro tifosi comaschi, appartenenti al gruppo ultras “Maledetta Gioventù”, nei confronti dei quali il questore di Sondrio aveva emesso altrettanti provvedimenti di Daspo il 24 luglio scorso per i primi tre e in data 1 agosto per il quarto.

L’attività investigativa condotta dalla locale Digos ha permesso di identificare i quattro soggetti, dell’età compresa tra i 23 e 36 anni, tutti residenti nella provincia di Genova e affiliati al gruppo organizzato “Ultras Tito Cucchiaroni”, alcuni dei quali già destinatari di analoghi provvedimenti tuttora in corso di validità, emessi dal Questore di Genova a seguito di episodi di violenza verificatisi in concomitanza di partite di calcio disputatesi presso lo stadio “L. Ferraris” di Genova.

L’attività istruttoria, condotta dal dirigente della Divisione Polizia Anticrimine, ha fornito al Questore di Sondrio gli elementi necessari per emettere i provvedimenti di Daspo della durata compresa tra due e dieci anni e di prescrivere a due di loro, considerati recidivi poiché già sottoposti allo stesso provvedimento, la prescrizione dell’obbligo di firma presso l’autorità di polizia in concomitanza degli incontri di calcio disputati dalla società “U.C. Sampdoria”, rispettivamente per la durata di 5 e 2 anni.

Con questi ultimi quattro provvedimenti, sale a otto il numero totale dei Daspo emessi dal questore di Sondrio in relazione ai fatti succitati: quattro a tifosi comaschi, due dei quali con obbligo di presentazione e di firma innanzi all’Autorità di polizia per la durata di due anni, e quattro a tifosi sampdoriani, due dei quali con obbligo di firma.