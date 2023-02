Rissa in viale Stazione a Bolzano, denunciati due giovani

lunedì, 20 febbraio 2023

Bolzano – Rissa a Bolzano, due denunciati. Nel pomeriggio di ieri la sala operativa della questura di Bolzano è stata attivata per una rissa tra più persone, di cui due armate di coltello, in viale Stazione.

Due equipaggi della Squadra Volante, già allertati dalla Sala Operativa a seguito della visione dell’episodio attraverso le telecamere di videosorveglianza, intervenivano immediatamente e riuscivano a bloccare due delle tre persone partecipanti, accompagnandole in questura per la successiva attività di identificazione.

I due, entrambi cittadini nigeriani con precedenti di polizia a carico, venivano sottoposti a perquisizione personale che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti e sequestrati un sampietrino e un collo di bottiglia.

All’esito dell’attività i due cittadini nigeriani venivano denunciati alla Procura di Bolzano per rissa e porto di oggetti atti a offendere.