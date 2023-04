Rissa in piazza Erbe a Bolzano, daspo urbano a sette giovani

giovedì, 13 aprile 2023

Bolzano – Daspo urbano, la Polizia di Stato ha notificato sette provvedimenti Dacur (Divieto di Accesso alle Aree Urbane, noto anche come “Daspo urbano”), emessi dal questore di Bolzano Giancarlo Pallini nei confronti dei soggetti coinvolti nella rissa a piazza delle Erbe a Bolzano dello scorso 29 gennaio, che aveva destato grande apprensione.

Tali provvedimenti fanno seguito alle misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e consentono di vietare ai destinatari, in quanto protagonisti di episodi di violenza o disordini, l’accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi.

Per alcuni dei predetti, i divieti sono stati limitati al centro cittadino, mentre per altri il questore ha esteso il divieto a tutto il territorio provinciale.