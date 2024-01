Rissa in centro a Brescia, Daspo Willy a cinque giovani

martedì, 23 gennaio 2024

Brescia – Il questore di Brescia Eugenio Spina ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici, per la durata di anni 2, a carico di cinque giovani di età compresa tra 22 e 30 anni.

I provvedimenti sono stati emessi in relazione alla rissa avvenuta nel pomeriggio del 16 dicembre scorso all’interno e all’esterno del McDonald’s sito in Via IV Novembre, a seguito della quale una delle parti coinvolte subì lesioni gravi giudicate guaribili in 35 giorni.

Nella circostanza era intervenuto personale della Polizia Locale, che, nelle successive attività di indagine ha identificato i responsabili, comunicando le relative generalità alla Divisione Anticrimine della Questura, che, a seguito di ulteriore attività istruttoria in materia di misure di prevenzione, ha rilevato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del Daspo Willy.

Il “Daspo Willy” è una misura di prevenzione personale di competenza del Questore nella sua veste di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, che rientra nella categoria dei “divieti di accesso alle aree urbane”, la cui disciplina è stata potenziata a dicembre 2020, dopo i tragici fatti che portarono all’omicidio del ventiduenne Willy Monteiro a Colleferro (Roma).

La violazione del Daspo costituisce autonoma fattispecie di reato ed è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.