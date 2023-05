Rissa e furti sul piazzale del Number One in Franciacorta: due arresti

martedì, 2 maggio 2023

Corte Franca (Brescia) – Indagini di carabinieri e polizia locale per individuare chi ha scatenato la rissa che ha coinvolto 200 giovani, la maggior parte nordafricani, sul piazzale antistante la discoteca Number One dopo il concerto del rapper statunitense Nle Choppa. Una nottata di follia che ha visto fronteggiarsi gruppi giovani e a scatenare la rissa è stato il lancio di una bottiglia, poi una sassaiola.

Sul posto pattuglie della polizia locale di Rovato e i carabinieri del Radiomobile di Chiari, che sono riusciti a sedare gli animi del gruppo, che comprendeva ragazzi e ragazze, tra i 17 e i vent’anni arrivati per assistere al concerto. Sulla questione sicurezza nella zona della movida in Franciacorta si terrà un nuovo tavolo tecnico con i Comuni di Rovato, Corte Franca e Adro per garantire la sicurezza ai residenti e potenziare i servizi nelle ore serali, soprattutto il venerdì e il sabato.

Nel frattempo i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, sul piazzale della discoteca, un 18enne e un 20enne residenti in provincia di Verona per aver rubato una collana a una giovane che stava seguendo il concerto.

di C. P.