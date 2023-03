Rissa durante una gara a Borgo Valsugana, denunciati otto minori

giovedì, 9 marzo 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Denunciati otto minori tra i 16 e 17 anni per rissa. I carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana (Trento) hanno denunciato otto giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti accolti da una comunità per minori non accompagnati.

I fatti risalgono allo scorso 20 febbraio quando due gruppi di giovani, per “un invasione di campo” hanno iniziato ad avere un diverbio. I toni si sono accesi particolarmente e ne è nata una rissa fra gli otto di diversa nazionalità e dal passato difficile. La comunità accoglie minori stranieri non accompagnati, e svolge attività di educazione e recupero. Ai carabinieri contattati dalla struttura non è rimasto altro che sedare gli animi, riportare quindi la calma e verificare con precisione l’accaduto, segnalando alla Procura dei minori di Trento l’accaduto. Negli ultimi tempi non è raro assistere ad episodi di violenza nel mondo giovanile, talvolta addirittura postati sui social network, in segno di sfida o come segnale di supremazia. E’ fondamentale segnalare prontamente questo genere di episodi alle forze dell’ordine, per consentire una rapida ricostruzione della vicenda e risalire ai responsabili.