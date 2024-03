Rissa davanti a discoteca: daspo Willy per cinque giovani bresciani

martedì, 19 marzo 2024

Brescia – Il questore di Brescia ha emesso cinque provvedimenti di divieto di accesso al centro urbano (daspo Willy) nei confronti di altrettanti giovani che nella notte tra venerdì e sabato si sono resi protagonisti di una rissa davanti a una discoteca di via Dalmazia a Brescia.

Sul posto sono intervenute nell’immediatezza dei fatti gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, che hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i responsabili. A seguito della notifica dei provvedimenti, i cinque giovani non potranno accedere al locale né soffermarsi nelle sue immediate vicinanze per i prossimi due anni.

In caso di violazione del divieto è prevista la sanzione penale della reclusione da uno a tre anni e della multa da 10mila a 24mila euro.

Il divieto di accesso al centro urbano è una misura di prevenzione che il Questore adotta nel caso in cui si verifichino gravi disordini all’interno di esercizi pubblici, locali di pubblico trattenimento o nelle loro immediate vicinanze ed è volto a impedire che simili episodi di violenza possano essere commessi nuovamente proprio in quei luoghi che sono solitamente frequentati da numerose persone in occasione della movida del fine settimana.