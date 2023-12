Rissa a Trento, il consigliere comunale Pattini: “Va garantita la sicurezza di tutti”

sabato, 30 dicembre 2023

Trento – Maxi rissa e terrore nel centro storico di Trento. Le azioni delle forze dell’ordine e l’intervento del consigliere comunale di Trento, Alberto Pattini.

Polizia e carabinieri sono intervenuti a Trento per sedare una violenta rissa con coltelli e macheti tra tunisini e marocchini. Due feriti. Una quindicina i fermati. Tutti risiedono alla residenza Fersina. Tutto fa pensare che quanto successo attorno in via Cavour sia stata una resa di conti per lo spaccio di droga. Uno scontro che ha coinvolto una cinquantina di stranieri. Testimoni raccontano che un gruppo di uomini inseguiva l’altro con bottiglie rotte e coltelli. i due gruppi hanno attraversato tutta via Cavour, attraversando poi tutto il centro storico fino ad arrivare in piazza Venezia. Negli ultimi giorni si era percepito in città un aumento della tensione, e le forze dell’ordine stavano monitorando la situazione quando è esploso lo scontro tra i due gruppi di stranieri.

Il messaggio: “Urge che il questore dia l’espulsione immediata a tutti i 50 stranieri coinvolti. I cittadini non possono vivere nel terrore e Trento merita rispetto”.

Il consigliere comunale Alberto Pattini aveva dichiarato 10 giorni fa durante una seduta consiliare:

“La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini che deve essere garantita a maggior ragione da una Provincia autonoma come la nostra. Anche se si tratta di una competenza eminentemente nazionale, mai abbassare la guardia o accettare l’insicurezza.

La Provincia e il Comune di Trento devono percorrere ogni iniziativa possibile, anche a livello legislativo, perché si possa intervenire con la polizia locale almeno nei confronti della piccola delinquenza e dei reati minori, che rappresentano la realtà più diffusa, capillare e quindi pericolosa per il rischio di degradare nella vera e propria criminalità”.