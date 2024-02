Rischio valanghe e ancora maltempo, nel Bresciano chiudono le Sp345 e Sp669. Piante cadute sulla Statale 36 a Campodolcino

domenica, 25 febbraio 2024

Campolaro – La situazione metereologica è in continua evoluzione, sempre negativa con continue precipitazioni in un contesto termico ancora di stampo invernale, che non facilita il consolidamento del manto e rallenta la bonifica dei versanti. Le nuove precipitazioni attese per lunedì, con ulteriori 50 cm di neve fresca, potrebbero innescare diversi fenomeni valanghivi, anche di grandi dimensioni, soprattutto se la nuova neve si accumulerà senza scaricare i versanti durante le precipitazioni. I fenomeni temporaleschi di ieri con il deposito di neve pallottolare, a creare un potenziale strato debole, potrebbero favorire alcuni distacchi anche da oggi.

L’evoluzione meteorologica a breve termine prevede:

– un ulteriore passaggio perturbato domani, lunedì 26, con possibili 30-50 cm di neve fresca;

– quota neve in progressivo aumento fino a 1400 m;

– perdurare di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di martedì 27 con ulteriore aumento della quota neve fino a 1600 m.

Questi eventi dovrebbero provocare un sovraccarico in grado di dare i primi fenomeni valanghivi attesi anche di grandi dimensioni.

In base alle analisi del nivologo incaricato alla Provincia di Brescia è stata disposta la chiusura della SP 345 da loc. Campolaro dalle ore 18.00 di oggi. Considerando le condizioni nivo-meteorologiche molto simili nel contesto limitrofo del “Gaver” e considerando anche la pericolosità dei siti valaghivi che insistono sulla SP 669, è stata disposta la chiusura anche della SP 669 nel tratto Valle Dorizzo – Gaver dalle ore 08.00 di domani, lunedì 26 febbraio.

PIANTE CADUTE IN VALCHIAVENNA

Provvisoriamente chiuso un tratto della strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” in entrambe le direzioni, per caduta alberi lungo il piano viabile a seguito delle condizioni meteo avverse in corso.

Il provvedimento è attivo dal km 133,000 al km 137,000 in corrispondenza del territorio comunale di Campodolcino. Sul posto è presente il personale di Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.