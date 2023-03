Ricoverato al Santa Chiara ciclista investito in via Zandonai a Dro

martedì, 21 marzo 2023

Dro (Trento) – Ciclista investito in mattinata in via Zandonai a Dro (Trento) riporta gravi traumi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Corpo di Dro con due mezzi e sei militi, l’ambulanza della Croce Bianca, l’elisoccorso con l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza e i carabinieri della Stazione di Dro che hanno effettuato i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto.

Il ciclista, 83 anni residente in zona, stava uscendo dal magazzino di scorte agrarie Cbs quando c’è stato l’urto con una vettura guidata da una 20enne che transitava su via Zandonai, è finito a terra battendo violentemente la testa. Il ciclista è rimasto cosciente ed è stato trasportato in elicottero al Santa Chiara per accertamenti.