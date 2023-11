Ricordo vittime della strada: iniziative e dati controlli a Sondrio

venerdì, 17 novembre 2023

Sondrio – Il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi, in occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada” ha presentato l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale che vede coinvolta la Sezione della Polizia Stradale di Sondrio, in rappresentanzae delle altre forze di polizia. All’evento collaboreranno anche il Comune di Sondrio, l’Automobile Club d’Italia provinciale, l’Ufficio Scolastico Territoriale provinciale, i Vigili del Fuoco, l’AREU 118 e la Croce Rossa Italiana.

La manifestazione, in programma domani sabato 18 novembre, e si svolgerà a Sondrio, in piazzale Bertacchi dalle 8.15 alle 12.30 e vedrà l’allestimento di alcuni “stand” ove saranno esposti, tra gli altri, i mezzi e gli strumenti in dotazione alle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco utilizzati per il soccorso e l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e finanche un simulatore di guida fornito per l’occasione dall’Automobile Club d’Italia, che permetterà di simulare le diverse condizioni di guida in cui si può trovare un automobilista anche a seguito di alterazioni delle proprie condizioni psicofisiche.

L’evento è rivolto a tutta la cittadinanza e coinvolgerà, altresì, gli alunni di diversi istituti scolatici del capoluogo valtellinese. Il Prefetto, nel sottolineare l’importanza della progettualità in argomento “ha evidenziato che, al fine di evitare di mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità, è necessario il pieno rispetto delle regole stabilite dal Codice della Strada che sono finalizzate ad evitare che l’automobilista si metta nelle condizioni di perdere il proprio controllo o quello del veicolo”.

In tale quadro, il Prefetto, ha altresì rimarcato “la rilevanza di un’assunzione consapevole e limitata delle bevande alcoliche e del rispetto dei limiti di velocità”.

I provvedimenti da inizio anno in provincia di Sondrio: 598 sospensioni patenti

Guida in stato di ebrezza alcolica: 391

Guida in stato di alterazione psicofisica: 27

Rifiuto di sottoporsi all’etilometro: 17

Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per assunzione sostanze: 14

Guida con limitazioni alla guida, neopatentati che guidano auto troppo potente, o con patente non valida: 2

Superamento dei limiti di velocità: 4

Guida contromano: 8

Sorpasso pericoloso: 111

Mancata distanza di sicurezza: 1

Guida senza cinture di sicurezza: 7

Violazioni inerenti il cronotachigrafo: 1

Guida con patente sospesa: 6.