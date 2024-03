Riciclaggio di denaro, nuova inchiesta su coppia di Gussago

martedì, 19 marzo 2024

Gussago (Brescia) – L’inchiesta sul riciclaggio di denaro attivato con uno sportello bancario abusivo della cosiddetta “China underground bank”, coinvolge una coppia di Gussago (Brescia) già finita nei guai per aver nascosto una montagna di soldi.

La coppia è ora tra i nomi degli indagati dalla Guardia di Finanza di Vicenza sulla truffa fiscale che ha portato nelle casse dei membri dell’organizzazione criminale 110 milioni di euro. I finanzieri hanno ricostruito le operazioni effettuate attraverso 556 viaggi all’estero: il denaro veniva inviato all’estero con una commissione dell’1,5% di commissioni e riportato in Italia grazie agli “spalloni” che mediamente incassavano 400 euro per viaggio. Uno degli spalloni era anche titolare del sussidio di disoccupazione e lavorava in un’azienda. La Guardia di Finanza di Vicenza ha ricostruito la rete, che vede 18 indagati, tra cui i due franciacortini. Le misure cautelari sono state adottate nei confronti di 13 persone, 8 in carcere e gli altri 5 ai domiciliari.