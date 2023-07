Ricercato in Germania, arrestato dai carabinieri di Merano

venerdì, 14 luglio 2023

Merano (Bolzano) – I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Merano, al termine di una breve attività di indagine, sono giunti all’individuazione di un soggetto, cittadino italiano, gravato da mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Baden-Baden (Germania), ricercato da tempo dalle autorità tedesche per aver commesso numerosi delitti contro il patrimonio, che si era rifugiato nel territorio del Burgraviato. Gli elementi raccolti, suffragati dai riscontri emersi dalle attività di osservazione hanno consentito di individuare e assicurare alla Giustizia il soggetto, già arrestato in passato dagli stessi militari della Compagnia di Merano per analoghi e anche più gravi reati.

Al termine di un accurato servizio di osservazione, controllo e pedinamento è stato raggiunto e fermato alla guida del proprio autoveicolo mentre percorreva una via del centro cittadino.

L’interessato, allo stato ristretto presso la Casa Circondariale di Bolzano, è in attesa dell’udienza di convalida da parte della Corte di Appello di Bolzano per poi essere estradato.