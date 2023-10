Ricercato da 14 anni per tentato omicidio, arrestato nel Bresciano

giovedì, 19 ottobre 2023

Calcinato (Brescia) – Durante i controlli sul territorio i carabinieri della Stazione di Calcinato, unitamente ad alcuni militari di altra provincia e con il supporto del Nucleo Cinofili di Orio al Serio e dell’Aliquota di Pronto Intervento della Compagnia di Brescia, hanno rintracciato in un’abitazione situata nel comune di Calcinato una persona di 42 anni, la quale si presentava con un documento rilasciato da un’autorità straniera. La stessa persona, però, è stata immediatamente riconosciuta dai militari della locale Stazione, i quali lo identificavano senza ombra di dubbio in un soggetto noto con altre generalità, ricercato dal 2009, sul conto del quale gravavano diversi ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria nel tempo per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e per reati contro la persona, tra i quali tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali aggravate dall’uso di armi da fuoco.

L’uomo, pertanto, riconosciuto e correttamente identificato, veniva tratto in arresto e tradotto nel corso della stessa giornata presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia ove sconterà la pena alla quale era riuscito a sottrarsi fino alla data odierna.