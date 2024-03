Ricercato all’estero, arrestato in Vaneze Monte Bondone

sabato, 30 marzo 2024

Vaneze Monte Bondone (Trento) – Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Vaneze Monte Bondone hanno tratto in arresto un cittadino romeno, classe 1977, nei confronti del quale era pendente un mandato di cattura internazionale a seguito di una condanna ricevuta da un Tribunale Moldavo in materia di stupefacenti.

In particolare, l’uomo si sarebbe reso responsabile di avere “improvvisato” una coltivazione di marijuana presso l’abitazione che nel 2021 occupava quando viveva, appunto, in Moldavia: all’atto della perquisizione condotta dagli investigatori moldavi, era stato, inoltre, trovato in possesso di ulteriori 55 grammi circa del medesimo stupefacente, motivo per il quale, dopo essere stato denunciato, nel 2023 quel Tribunale lo aveva condannato a scontare una pena di circa un anno di reclusione.

Al momento dell’arresto l’uomo si trovava in un hotel situato nel territorio di competenza della Stazione di Vaneze Monte Bondone per trascorrere qualche giorno di ferie: proprio in hotel è stato così raggiunto dai Carabinieri del posto, i quali, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno così condotto presso la casa circondariale di Trento, in attesa di estradizione.