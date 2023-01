Ricercato a livello internazionale, arrestato dalla Squadra Mobile a Desenzano

lunedì, 23 gennaio 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – Arrestato il destinatario di un mandato d’arresto europeo. Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia, nell’ambito di un mirato servizio investigativo, svolto con il supporto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale di Polizia Criminale e la rete di uffici di polizia europei per la ricerca di pericolosi latitanti ENFAST (European Network Fugitive Active Search Team), ha rintracciato e catturato, sul territorio di Desenzano del Garda, un cittadino olandese, ricercato dalle autorità del paese d’origine. L’uomo aveva trovato rifugio in un lussuoso residence del lago di Garda, per sottrarsi all’esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso da poco più di un mese, da parte dei Paesi Bassi, per produzione, vendita ed acquisto di stupefacenti, nonché riciclaggio.

Il ricercato, riservatamente localizzato, è stato fermato dagli investigatori della Polizia di Stato nel mentre usciva dalla struttura, in compagnia di una donna straniera.

Alla richiesta di declinare le proprie generalità, ha esibito documenti esteri falsi, venendo perciò anche denunciato alla Procura della Repubblica di Brescia.

Condotto in questura, è stato fotosegnalato e, tramite comparazione dattiloscopica e fotografica con le impronte e le fotografie condivise dalle autorità olandesi, è stato identificato compiutamente nel ricercato.

Tratto in arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Brescia, a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Brescia.