Ricercato a livello internazionale, arrestato dai carabinieri a Riva del Garda

martedì, 10 ottobre 2023

Riva del Garda (Trento) – I carabinieri della Stazione di Riva del Garda, al termine di un’attività di indagine, hanno arrestato un 30enne di nazionalità albanese che viveva da tempo nella cittadina lacustre.

Tutto è iniziato quando alla Stazione Carabinieri è arrivata una nota del servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia che segnalava la possibile presenza in Riva del Garda di un soggetto su cui pendeva, dal 23 dicembre dello scorso anno un mandato di arresto internazionale perché condannato dal tribunale di Tirana a 3 anni e 4 mesi di carcere in quanto giudicato colpevole di reati in materia di stupefacenti.

I militari, a quel punto, hanno immediatamente riconosciuto il viso del soggetto come familiare e avviato l’attività di ricerca e attraverso fonti informative sono riusciti, in un brevissimo lasso di tempo, ad individuare il nuovo posto di lavoro del ricercato, ovvero un hotel della zona ove lo stesso lavorava come cameriere e dove è stato effettivamente rintracciato senza che opponesse resistenza. Successivamente, nella Caserma dei Carabinieri di via degli Oleandri, il trentenne è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto nel carcere di Trento a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Trento. Allo straniero è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana ad orari prestabiliti, in attesa di essere effettivamente estradato in Albania dove sconterà la propria pena.