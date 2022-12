Ricercata per furto in tutta Italia, arrestata a Trento

lunedì, 19 dicembre 2022

Trento – La costante presenza dell’Arma di Trento, rafforzata in questo periodo da militari provenienti da altre Compagnie e dalla collaborazione continua con la Polizia Locale, ha permesso di mettere a segno un altro “colpo”, ovvero l’arresto di una donna 24 anni, proveniente dal Lazio, già nota alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi, poiché ricercata per furto.

In particolare, l‘altra sera i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nell’ambito dell’attento controllo del territorio quotidianamente svolto e rivolto alla prevenzione – considerato l’orario – dei furti in abitazione, hanno avuto modo di individuare la donna mentre si aggirava in via Rosmini di Lavis: subito sottoposta a controllo, è emerso che la stessa era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma dovendo scontare la pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione per aver commesso reati contro il patrimonio. L’arrestata è stata così condotta presso il carcere di Trento.

Sempre sabato sera, i militari della Stazione di Trento, impegnati invece nel servizio di Stazione mobile, hanno deferito un cittadino dell’est Europa (ma residente in città) di 20 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché, nell’ambito di uno dei numerosi controlli svolti nel decorso weekend ad alto afflusso turistico, è stato identificato mentre si aggirava in auto portandosi immotivatamente al seguito un coltello con una lama di ben 14 cm.

Proprio la Stazione di Trento, a maggior ragione in quest’ultimo periodo di avvicinamento alle Festività Natalizie ed alle vacanze invernali, è sempre più impegnata sia a garantire gli importanti servizi di pattugliamento della Città, anche mediante l’impiego dei Carabinieri di Quartiere e della Stazione Mobile (in particolare, da quando ne è stato avviato in via continuativa l’impiego, ovvero questa estate, sono stati svolti sino ad oggi circa 200 servizi di tale tipologia), sia a fornire un cruciale “punto d’appoggio” per la cittadinanza, anche in ragione della posizione strategica del Comando rispetto al Centro cittadino e dell’orario di apertura esteso a tutto l’arco della giornata: si pensi, infatti, che solo negli ultimi due mesi la Stazione ha registrato ben 2700 accessi di cittadini per i più svariati motivi.