sabato, 6 gennaio 2024

Fusine (Sondrio) – Recuperato nella notte 37enne bloccato in quota tra Valtellina e Valle Brembana. Un automobilista di 37 anni era rimasto bloccato lungo la strada del Passo Dordona dopo avere seguito le indicazioni del proprio navigatore. Giunto in un tratto dove non era possibile proseguire era rimasto intrappolato nella neve e, in quella zona le comunicazioni via telefono erano molto difficili e allora è salito a piedi fino al rifugio Dordona, dove è riuscito a chiedere aiuto.

Sono così state attivate le squadre territoriali del Corpo nazionale Soccorso ma anche il Soccorso alpino Guardia di finanza e i carabinieri. I soccorritori sono saliti con le motoslitte e anche con un quad e con altro mezzi messi a disposizione della Società impianti di Foppolo e Akja. L’uomo è stato raggiunto e poi accompagnato a valle sul versante bergamasco, portato fino a Foppolo, dove c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato è terminato a notte fonda.