Recuperato il cadavere di un 58enne dal torrente Aurino

domenica, 28 maggio 2023

Valle Aurina (Bolzano) – E’ stato ritrovato in mattinata privo di vita nell’Aurino un 58enne J.E.L. che nella scorsa notte, mentre stava tornando a casa, è scivolato nelle acque del torrente, in questo periodo in piena per le piogge degli scorsi giorni e trascinato per centinaia di metri.

L’allarme è scattato poco dopo l’1 e sul posto sono giunti i vigili volontari, Aiut Alpin di Vampo Tures e i carabinieri di Predoi e Cadipietra. Poco dopo le 8 di stamani è stato rinvenuto il corpo senza vita del 58enne. Il cadavere è alla camera mortuaria della frazione di San Giovanni di Valle Aurina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.