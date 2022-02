Recuperato gruppo di ragazzi in difficoltà sul Maniva

lunedì, 28 febbraio 2022

Gardone Val Trompia – Recuperato nel pomeriggio un gruppo di ragazzi in difficoltà sul Maniva.

Oggi la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per un gruppo di sei ragazzi che dopo aver pernottato al bivacco Grazzini (zona Maniva alta Val Trompia) aveva iniziato un’escursione nelle vicinanze del monte Quarta Colombina. Trovatisi in difficoltà a causa dell’attrezzatura non idonee, chiedevano soccorso. E’ stato attivato il dispositivo di soccorso ingaggiando da terra il distaccamento dei vigili del fuoco di Gardone Val Trompia e il Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana e dal cielo veniva inviato il velivolo Drago 147 del Nucleo vigili del fuoco di Bologna.

I ragazzi sono stati raggiunti e recuperati dal Drago 147 che li sbarcava in località Giogo del Maniva dove gli operatori a terra avevano fatto base e predisposto il perimetro di sicurezza per l’atterraggio dell’elicottero che ha sbarcato i 6 ragazzi incolumi.