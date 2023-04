mercoledì, 19 aprile 2023

Marone (Brescia) – Intervento dei vigili del fuoco in via Grumello a Marone (Brescia) nei pressi del torrente Opol per il recupero di una persona caduta sul sentiero all’alba. Sul posto oltre squadra vigili del fuoco con personale SAF (speleo alpino fluviale), i carabinieri delle stazioni di Marone e Chiari, il personale sanitario del 118 e volontari alpini Sale Marasino.

L’infortunato veniva portato al presidio medico allestito dal 118 per gli accertamenti del caso e trasferito in ospedale.