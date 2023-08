Recuperato escursionista disperso a Toscolano Maderno

domenica, 20 agosto 2023

Toscolano Maderno (Brescia) – Rintracciato e portato a valle un escursionista di 46 anni che aveva perso l’orientamento mentre stava scendendo lungo il sentiero alpinistico dei Tre Amici. Era illeso: nella prima fase i soccorritori della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, lo hanno contattato al telefono. Una volta accertato dove fosse, grazie a una conoscenza approfondita del territorio, e considerato che era nei pressi del sentiero, hanno cercato di guidarlo nella direzione giusta. L’uomo però non riusciva a ritrovare la traccia e non aveva con sé dell’acqua; allora sono salite le squadre territoriali, prima con un mezzo fuoristrada e poi a piedi, fino a una quota di circa 1000 metri. Lo hanno raggiunto e accompagnato dove aveva parcheggiato l’auto.

In questo periodo, in tutta la Lombardia sono frequenti le attivazioni per malore. Ecco alcuni suggerimenti: si raccomanda di astenersi dall’affrontare salite eccessivamente impegnative, specialmente sui versanti completamente esposti al sole e privi di fonti di approvvigionamento di acqua. I pericoli dovuti al caldo, quali i colpi di calore e gli sfinimenti sono dietro l’angolo e possono risultare fatali in ambiente impervio, dove il fisico è sollecitato oltremodo e dove è richiesta la massima attenzione. Prima di partire per un’escursione, è bene informarsi sempre sulla presenza di fonti d’acqua e sul loro stato. Si deve cercare di partire alle prime ore del mattino, evitando di camminare nelle ore più calde, portando sempre con sé nello zaino almeno 2,5 litri d’acqua a testa, integratori salini, frutta fresca, accessori adeguati per coprirsi dal sole (cappello, telino, altro), occhiali da sole e creme protettive.