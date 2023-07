Recuperati due ciclisti in località Cervera a Costa Volpino

mercoledì, 19 luglio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Intervento per recuperare due ciclisti, che con il buio avevano perso il sentiero in località Cervera, in territorio del comune di Costa Volpino (Bergamo).

La localizzazione è stata molto precisa e veloce, grazie alla dettagliata conoscenza del territorio di due tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. I ciclisti non necessitavano di supporto sanitario, ma a causa della stanchezza sono stati riaccompagnati a casa dalle squadre. L’intervento, avvenuto in collaborazione con i vigili del fuoco, è cominciato intorno alle ore 22 ed è terminato circa tre ore dopo.