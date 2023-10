Recuperata la carcassa di un lupo ucciso sulla strada del Manghen

martedì, 10 ottobre 2023

Telve (Trento) – Recuperata la carcassa di un piccolo lupo trovato a lato della strada del Manghen. Il Corpo forestale trentino ha recuperato nella giornata odierna la carcassa di un piccolo di lupo, investito nella notte lungo la strada provinciale della Val Campelle, in località Baessa, Comune di Telve (Trento).

Il lupo sarà analizzato dall‘Istituto Zooprofilattico delle Venezie. E’ il secondo episodio che accade in Trentino a distanza di pochi giorni. Sono in corso accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto nelle prime ore della giornata, all’origine ci sarebbe l’investimento da parte di una vettura, con l’autista che non si è fermato.