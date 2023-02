Recuperata la carcassa di un lupo a Serravalle di Ala

lunedì, 27 febbraio 2023

Ala (Trento) – Recuperata la carcassa di un lupo a Serravalle, frazione di Ala (Trento). Il Corpo forestale trentino ha recuperato la carcassa di una femmina di lupo lungo la statale 12 all’altezza di Serravalle. La presenza dell’animale a bordo strada è stata segnalata in mattinata alla Stazione forestale di Ala dal rettore della locale sezione cacciatori, che ha ricevuto la chiamata di un passante. È probabile che il lupo sia morto in seguito all’impatto con un veicolo: gli accertamenti sono affidati al veterinario.

Nelle ultime settimane è il terzo ritrovamento di lupo morto in Trentino. Il precedente episodio era accaduto in località Castel Penede di Nago Torbole (Trento): in quell’occasione non si era trattato di un investimento accidentale, come si era ipotizzato in un primo tempo, ma l’autopsia sulla carcassa dell’animale ha stabilito che ad ucciderlo è stato un colpo di arma da fuoco. Un episodio di bracconaggio.