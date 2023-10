Recuperata escursionista ferita sulla ferrata Crench di Idro

lunedì, 9 ottobre 2023

Idro (Brescia) – Recuperata escursionista ferita. La Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione bresciana è stata attivata per un’escursionista, caduta mentre si trovava con un gruppo di amici lungo la ferrata del Crench, nel comune di Idro, a 690 metri di quota. Ha riportato un trauma a una gamba e non era più in grado di proseguire, allora ha chiesto aiuto.

Sul posto sono arrivati sei tecnici, tra cui un infermiere del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’infortunata è stata recuperata da tecnico di elisoccorso del Cnsas e portata alla Poliambulanza di Brescia.