Recuperata dal Soccorso alpino una ragazza ferita in Valle di Inzino

sabato, 8 luglio 2023

Gardone Valtrompia (Brescia) – Intervento nel tardo pomeriggio, per la Stazione di Valle Trompia, V Delegazione Bresciana. L’attivazione da parte della centrale è arrivata alle ore 18:15, per una ragazza scivolata su un sentiero vicino a un torrente nella Valle di Inzino, nei pressi del Ponte del Dog, a circa 500 metri di quota. Ha riportato con trauma alle caviglie e quindi non riusciva a camminare.

È stata raggiunta da sei tecnici, valutata dal punto di vista sanitario, immobilizzata e trasportata con barella portantina per una decina di minuti fino al parcheggio, dove c’era l’ambulanza di Villa Carcina. L’intervento è terminato in serata.

di C. P.