Rapinò e ferì una signora a Merano, individuato e arrestato

martedì, 30 gennaio 2024

Merano (Bolzano ) – Il commissariato di Polizia di Stato di Merano ha arrestato un giovane, cittadino del Gambia, accusato di rapina e lesioni personali. Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano, hanno tratto in arresto un cittadino gambiano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Irregolare in Italia, a seguito del rifiuto della domanda di asilo politico, è stato riconosciuto per presunti reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Il 1° gennaio scorso, dopo aver aggredito una signora, colpendola con due testate al volto e così causandole anche la rottura di due denti incisivi, le aveva sottratto uno zaino contenente denaro, documenti, telefono cellulare, tessere bancarie.

Le indagini, avviate immediatamente dai poliziotti meranesi, consentivano già nella giornata successiva di individuarlo, rintracciarlo e denunciarlo. Ieri, dopo l’arresto, l’extracomunitario è stato trasferito nel carcere di Bolzano.