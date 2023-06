Rapinatore seriale arrestato dalla Polizia di Stato a Bolzano

martedì, 27 giugno 2023

Bolzano – Arrestato rapinatore seriale. Alcune sere fa, le Volanti della questura di Bolzano sono intervenute in zona Don Bosco, in quanto una signora di 79 anni era stata scippata della catenina da parte di un giovane che poi si era dato alla fuga.

Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino marocchino di 31 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, arrestandolo. La vittima dello scippo ha riportato ferite nella caduta dopo la collutazione con il 31enne, che è indagato dalla Squadra Mobile di Bolzano per due precedenti rapine, commesse con lo stesso modus operandi in zona Don Bosco, sempre a danno di anziani e con eguale bottino, una catenina strappata.