Rapinatore seriale arrestato dai carabinieri di Morbegno

mercoledì, 29 marzo 2023

Morbegno (Sondrio) – Arrestato dai carabinieri di Morbegno (Sondrio) rapinatore 44enne residente in Valtellina. La Procura della Repubblica di Sondrio ha disposto il carcere nei confronti del 44enne che deve scontare una pena residua di tre anni e sette mesi di reclusione per il reato di rapina in concorso commessa nell’aprile 2020.

Al tempo aveva destato particolare clamore la rapina commessa a Morbegno la mattina del giorno di Pasqua del 2020, ad opera di una coppia di malviventi, col volto travisato dalla mascherina, i quali non avevano esitato a derubare una donna che stava andando a salutare l’anziano padre in sella alla propria bicicletta.

I due soggetti, dopo averla bloccata, le avevano strappato di dosso la borsa facendola cadere a terra procurandole varie lesioni.

Le indagini avviate dai carabinieri della Stazione di Morbegno, anche grazie alle telecamere di video sorveglianza della zona, avevano permesso di identificare i responsabili, il 44enne e un 30enne entrambi residenti in Bassa Valtellina, i quali, nel successivo mese di maggio 2020, furono arrestati in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio.

Ora i carabinieri di Morbegno hanno quindi dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Sondrio nei confronti del 44enne, dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali del rapinatore contro la condanna.