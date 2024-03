Rapinatore arrestato dalla Polizia di Stato nel Bresciano

mercoledì, 13 marzo 2024

Brescia – Un arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale: la Polizia di Stato in servizio di Volante ha proceduto all’arresto di un uomo di 32 anni.

I poliziotti operanti, impegnati nel corso di un ordinario servizio perlustrativo di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa della Questura di Brescia a seguito di chiamata tramite 112 NUE, sono intervenuti presso un supermercato cittadino, dove poco prima si era consumato un tentativo di rapina.

Un giovane, infatti, dopo aver prelevato dei prodotti dagli scaffali, giunto alle casse si era rifiutato di pagare la merce e aveva tentato di darsi alla fuga per poi essere intercettato dall’addetto alla vigilanza dopo una breve colluttazione.

Il tempestivo arrivo dei poliziotti ha permesso di bloccare definitivamente l’uomo, il quale durante le fasi dell’arresto ha perseverato nell’atteggiamento violento anche nei confronti degli agenti.

Il 32enne arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nonché dell’Ufficio Immigrazione per le valutazioni in ordine all’eventuale espulsione dal territorio nazionale.