Rapinatore arrestato dai carabinieri a Trento

martedì, 4 luglio 2023

Trento – Nella notte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato un cittadino originario del Gambia, ventiseienne, già noto poiché resosi responsabile di una tentata rapina impropria.

L’uomo, infatti, approfittando dell’ora tarda, si era introdotto nel cortile di un condominio di via Pascoli, cercando di sottrarre una bicicletta lì parcheggiata.

La scena, tuttavia, non era passata inosservata proprio al proprietario del mezzo, lì residente, il quale – con l’aiuto di suo fratello – era quindi immediatamente intervenuto per bloccare il tentativo di furto. A questo punto, il soggetto, vistosi scoperto, aveva reagito colpendo al viso uno dei due fratelli al fine di assicurarsi la fuga, non riuscendo tuttavia ad allontanarsi in quanto gli stessi, nel frattempo, avevano anche già allertato il Numero Unico di Emergenza “112” motivo per cui, in pochi istanti, una pattuglia dei Carabinieri era giunta sul posto.

I militari procedevano così a bloccare definitivamente l’uomo, arrestandolo con l’accusa di rapina impropria, avendo questi, appunto, aggredito la vittima nel tentativo di fuggire con la refurtiva.

L’arrestato ha trascorso la notte presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Barbacovi, per poi essere accompagnato al Tribunale di Trento la mattina successiva: in questa sede gli è stata comminata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa della prossima udienza che si terrà nei suoi confronti.