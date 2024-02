Rapinarono imprenditore bresciano: due arresti

martedì, 27 febbraio 2024

Brescia – La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato i rapinatori di rolex a un imprenditore, che rientrava a casa all’ora di pranzo, a bordo della sua auto. Era stato aggredito nel box della sua abitazione, da una persona indossante un casco da motociclista, il quale, dopo una colluttazione, gli strappava dal polso un orologio del valore di 60-70mila euro per poi allontanarsi a bordo di una motocicletta condotta da un complice che lo attendeva nei pressi del cancello carraio.

I due rapinatori si allontanavano precipitosamente, mentre la vittima richiedeva i soccorsi e l’intervento della Polizia di Stato che sopraggiungeva immediatamente sul posto.

Gli accertamenti investigativi, immediatamente avviati dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia, permettevano di capire che la vittima designata fosse stata seguita a lungo dai rapinatori, ben prima di arrivare a casa, e quivi aggredita da professionisti che si aveva motivo di ritenere criminali in trasferta, sulle cui identità – alla stregua di un certosino lavoro di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza disponibili – venivano pure acquisiti primi significativi riscontri, che riconducevano a pregiudicati campani.

Frattanto, ulteriori accertamenti permettevano alla Squadra Mobile di Brescia di rilevare che, nella serata del medesimo giorno in cui era avvenuta la rapina all’imprenditore bresciano, se ne fosse verificata un’altra, analoga, a Vicenza, un signore del luogo era stato aggredito e rapinato di un orologio del valore 60.000 euro da due uomini che lo avvicinavano, con identiche modalità, e fuggivano a bordo di motoveicoli, dopo averlo lasciato a terra privo di sensi in conseguenza dei colpi infertigli.

Le attività investigative esperite permettevano di fissare – allo stato del procedimento, pendente nella fase delle indagini preliminari – un quadro indiziario, sulla cui scorta la Procura distrettuale di Brescia ha richiesto ed ottenuto dal Gip presso il tribunale di Brescia un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due rapinatori.