Rapinano disabile a Morbegno, arrestati tre giovani

domenica, 12 novembre 2023

Morbegno (Sondrio) – I carabinieri della Stazione di Morbegno e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sondrio, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Pachino (Siracusa), hanno arrestato tre giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 22, residenti in provincia di Sondrio, nei cui confronti sono stati acquisiti concreti elementi di responsabilità in relazione alla rapina commessa la sera del 3 ottobre scorso nei confronti di un coetaneo affetto da alcune disabilità.

In particolare, intorno alle 21:30, mentre la vittima si trovava nel piazzale della stazione ferroviaria di Morbegno in attesa del treno per rientrare casa, veniva avvicinato dai tre che lo costringevano a seguirli nei bagni prendendolo per il collo, intimandogli la consegna dei soldi e strappandogli lo zaino dalle mani da cui prelevavano le cuffiette auricolari, un cappellino tipo pescatore e un pacchetto di sigarette.

I carabinieri della Stazione di Morbegno, dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità dei tre rapinatori, tutti stranieri residenti in provincia.

La Procura della Repubblica ha chiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale di Sondrio tre misure cautelari in carcere, due delle quali eseguite nei giorni scorsi, la terza nella giornata di ieri nel comune di Pachino dove il terzo rapinatore è stato rintracciato. Gli arrestati sono stati tradotti presso le case circondariali di Sondrio e Siracusa in attesa degli interrogatori di garanzia.

Red. Cro.