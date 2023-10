Rapinano barista, denunciati cinque giovani bresciani

martedì, 31 ottobre 2023

Brescia – Cinque giovani nei guai per rapina. Le Volanti della Polizia di Stato di Brescia sono intervenute in piazza della Repubblica nella notte di sabato, dove il titolare di un bar aveva segnalato al 112 NUE di aver subito una rapina da parte di cinque giovani.

In particolare, il richiedente ha raccontato ai poliziotti intervenuti di aver rifiutato di vendere alcolici ad alcuni ragazzi, dei quali due evidentemente minorenni, che gli avevano richiesto con insistenza alcune birre.

I ragazzi, incuranti dei reiterati rifiuti del barista, hanno usato violenza nei suoi confronti per poi allontanarsi con la refurtiva.

Appena acquisita la descrizione degli aggressori, la sala operativa della questura ha diramato la nota di ricerca a tutti gli equipaggi sul territorio che hanno intercettato dopo neanche dieci minuti i cinque sospettati a qualche via di distanza. Durante il controllo, è stata rinvenuta a carico di due soggetti, occultata in un borsello e nelle tasche, della sostanza stupefacente (hashish e cocaina), nonché bilancini di precisione e denaro contante.

Tra gli aggressori figura un maggiorenne italiano già tratto in arresto e destinatario di 2 provvedimenti di Daspo del questore a seguito degli scontri avvenuti al termine della partita di calcio Brescia-Cosenza e di altro precedente incontro calcistico in trasferta.

I cinque giovani, una volta accompagnati in questura e identificati, sono stati denunciati per rapina aggravata. I due trovati in possesso di droga sono stati altresì denunciati per il reato di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio.

Red. Cro.